https://static.news.ru/photo/ae1d45b0-5a39-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kg

Власти Киргизии с 1 марта вводят временные ограничения на въезд граждан Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана и Италии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Запрет коснётся всех граждан этих стран, приезжающих в Киргизию в для работы, туризма и в личных целях, за исключением тех, у кого имеются дипломатические паспорта. Список будет дополняться с учётом эпидемиологической ситуации в мире, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Уточняется, что граждане государств, где выявлено менее десяти случаев заболевания коронавирусом, при пересечении государственной границы Киргизии будут находиться в обсервации в течение трех дней.

Кроме того, все граждане Киргизии, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину обязательно будут проходить обследование и двухнедельный карантин и только после этого пропускаться на территорию страны.

Ранее NEWS.ru писал, что «Российские железные дороги» из-за вспышки коронавируса нового типа ограничили командировки за рубеж своих сотрудников до нормализации эпидемиологической ситуации. В исключительном случае деловая поездка будет обсуждаться в индивидуальном порядке.