Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием музыканта

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием в Алма-Ате киргизского гражданина, известного в республике музыканта Викрама Рузахунова. Об этом заявил зампред кабмина Киргизии, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, передаёт ТАСС. Ранее казахстанские СМИ распространили видео, на котором мужчина со следами побоев на лице рассказывает, что приехал в Казахстан якобы для участия в митингах и получил за это деньги.

Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу, — заявил Ташиев.

Он добавил, что киргизскую сторону «задевает», что казахстанская сторона представила «добропорядочного гражданина, музыканта и общественника» Рузахунова как «террориста».

Глава ГКНБ предположил, что, скорее всего, он мог оказаться «не в том месте не в то время». Ташиев также заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию, так как в Киргизии нет террористов.

По данным МВД Киргизии, задержанный казахстанскими силовиками и обвинённый в участии в митингах музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года он был приглашён в этот город для «проведения концертных программ». Билет в Алма-Ату Рузахунов прибрёл ещё 16 декабря 2021 года и 2 января вылетел в соседнюю республику. В ведомстве добавили, что выясняют обстоятельства задержания своего гражданина.

В его защиту также выступили музыканты и просто известные в Киргизии люди. Они записали видеообращение с просьбой освободить Рузахунова.

Ранее казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев. Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта и не верят в его слова, которые, как они считают, были сделаны под давлением.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.