Казахстанцев предупредили о провокациях боевиков под видом силовиков

Боевики в Казахстане, особенно в Алма-Ате, могут совершать нападения под видом сотрудников силовых органов. При этом террористы могут быть одеты в форму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность. Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что боевики надевают форму сотрудников силовых структур и для маскировки, и чтобы ввести в заблуждение мирных жителей. Использование формы также служит для дискредитации действий силовиков.

К примеру, военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алма-Атинской области, отбитое накануне, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что звуки стрельбы слышны в Алма-Ате утром 8 января. В бывшей столице республики продолжается антитеррористическая операция, сообщает Sputnik Казахстан. Агентство указывает, что жители города помогают силовикам выявлять подозрительные группы людей. Боевики стараются прятаться в парках и скверах. Работу полиции осложняет густой туман, опустившийся на город.