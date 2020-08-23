Казахстан возобновит авиасообщение с Турцией с 27 августа

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Казахстан и Турция снимают с 27 августа ограничения на регулярные пассажирские перелёты между странами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным ведомства, авиационные власти Турции совместно с Минздравом страны приняли решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана с учётом стабилизации и улучшения ситуации с распространением COVID-19.

Авиарейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм обеих стран.

Казахстан с началом пандемии приостановил практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране начали выполнять внутренние авиарейсы.Турецкая сторона ввела ограничения на въезд пассажиров из Казахстана 5 августа.

Ранее 11 стран заявили о готовности принять туристов из России. Это Египет, ОАЭ, Куба, Мексика, Мальдивы, Доминикана, Кения, Танзания, Мальта, Хорватия и Черногория. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

РФ восстановила международное авиасообщение с Швейцарией, Великобританией и Турцией. Российские самолёты с 1 августа летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. По возвращении из путешествия россияне должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта, писал NEWS.ru.