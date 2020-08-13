Казахстан с 17 августа начнёт поэтапно смягчать карантин

https://static.news.ru/photo/dfc91da0-dd65-11ea-9c68-fa163e074e61_660.jpg Аскар Мамин Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провёл заседание государственной комиссии, на котором был рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мер в стране.

Об этом сообщается на сайте казахстанского кабмина. В период действия ограничительных мер в стране стабилизировалась эпидемиологическая ситуация и снизилась нагрузка на медучрждения, отмечается в сообщении.

Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%, — сообщило правительство.

В связи с этим государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия ограничений, который начнёт работать с 17 августа. С этого дня во всех регионах возобновят работу ТРЦ, бутики, торговые сети, крытые рынки (при условии заполняемости не более 30%), детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (с группами не более пяти человек), дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек), аттракционы на открытом воздухе.

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников. Также с 17 августа разрешается возобновить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (с группами не более пяти человек), тренировки национальных сборных по различным видам спорта и спортивных клубов (при условии проживания на базах и соблюдения санитарных мер).

С 17 августа возобновится движение общественного транспорта при обеспечивании проветривания и дезинфекции. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе на дому, работу ночных и игровых клубов, баров, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений. По-прежнему не будут действовать культурные учреждения. Не смогут открыться бассейны, городские и общественные пляжи. Не снимается запрет на движение поездов и электричек, за исключением рабочих поездов. Запрещено междугороднее автобусное сообщение.

Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности, — подчеркнул глава правительства Казахстана.

За время пандемии в Казахстане выявлено более 100 тысяч случаев COVID-19, более 1,2 тысячи человек скончались.

Как передавал NEWS.ru, с 17 августа Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией.