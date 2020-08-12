Казахстан с 17 августа возобновит полеты в Россию

https://static.news.ru/photo/010e1852-dc90-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Казахстана объявили о поэтапном возобновлении международного авиасообщения с семью странами.

Как рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики, с 17 августа авиаперелёты возобновятся в Россию, ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и Украину.

По данным ведомства, решение было принято с учётом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и уровня эпидемиологической обстановки.

По данным ведомства, решение было принято с учётом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции и уровня эпидемиологической обстановки.

Все авиаперелёты будут проходить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями — термометрия, социальная дистанция, масочный режим, тестирование ПЦР, сообщается на сайте министерства.

Также отмечается, что для перелёта в Россию требуется разрешение со стороны РФ.

Россия начала с 1 августа постепенно возобновлять международное авиасообщение. Так, разрешены полёты в Абхазию, Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, путешественников из РФ готовы принимать ещё в шести странах — Доминикане, Египте, Мексике, ОАЭ, а также на Кубе и Мальдивах. Он пояснил, что такая возможность появилась у россиян с открытием Турции, так как теперь они могут покупать билеты с пересадкой.