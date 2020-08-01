Россиянам открыли ещё шесть стран

https://static.news.ru/photo/d945aa74-d3e8-11ea-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fardia Bakhaty/dpa/Global Look Press

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что открытие возможности улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию позволяет отправиться в путешествие ещё как минимум в шесть стран. По его словам, россиян готовы принимать в Египте, Мексике, Доминикане, ОАЭ, а также на Мальдивах и Кубе.

Он отметил, что возможность отправиться в одну из этих стран появилась при открытии Турции, так как теперь россияне могут покупать билеты на рейсы с пересадкой.

Открытие Турции — это важнейший шаг. И не только из-за многочисленных турецких курортов, которые не теряют популярности много лет подряд. Аэропорт Стамбула — это один из крупнейших транспортных хабов, и нередко при полётах на дальние расстояния пассажиры выбирают пересадку именно в Стамбуле, — передаёт МК.

Однако такие маршруты возможны только при самостоятельной покупке билетов, так как групповые туры будут продаваться только в три официально открытые страны.

Путешественник, который выбирает для себя такой сложный маршрут, должен осознавать, что едет он на свой страх и риск, — подчеркнул Горин.

Он отметил, что важно купить медицинскую страховку, которая покрывает заражение коронавирусом.

Впрочем, без страховки вообще нежелательно отправляться в путь, вне зависимости от пандемии, — заключил он.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Причём в случае с Турцией снятие ограничений происходит в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 числа — в Анталью, Бодрум и Даламан. На данный момент за границу можно отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

При этом, как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел заявили о принципиальной готовности восстановить авиасообщение с другими странами.