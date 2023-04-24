Казахстан отказался от парада Победы Казахстан отменил парад в честь Дня Победы, чтобы сэкономить

Фото: vk.com/modgovkz

Военнослужащие регионального командования «Батыс»

Минобороны Казахстана сообщило, что отказалось от проведения военного парада в честь Дня Победы в связи с экономией средств и решением приоритетных задач. Согласно заявлению ведомства, накануне праздника пройдут патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, который отмечается в стране 7 мая, передает Nur.kz.

Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что под приоритетными задачами подразумевается поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, а также выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов.

В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось в связи с пандемией.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что парад Победы 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации. Один из источников канала заявил, что пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО. В Минобороны эту информацию не комментировали.