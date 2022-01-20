«Думская»: украинский беспилотник Bayraktar патрулирует Чёрное море

Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar патрулирует акваторию Чёрного моря, об этом передаёт в четверг, 20 января, украинское издание «Думская». Как сообщается, беспилотник пролетел над Очаковом в Николаевской области и смог добраться почти до острова Змеиный в Чёрном море. На данный момент Bayraktar патрулирует морскую границу Украины.

Примерно в 08:00 (09:00 мск) БПЛА взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я Сакская бригада морской авиации Военно-морских сил Украины. <...> Полёт проходит на высоте более 5 км, — сообщает украинское издание.

Киев впервые приобрёл у Турции дроны Bayraktar в 2019 году. БПЛА обладают системой лазерного наведения, они могут нести до четырёх ракет и поражают цели на расстоянии до восьми километров.

26 октября 2021 года Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Он отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР.