Из Кабула в Киев эвакуировали более 30 украинцев — СМИ

Украинский военно-транспортный самолёт Ил-76МД Воздушных сил Вооружённых сил Украины доставил в киевский аэропорт Борисполь 31 гражданина Украины, сообщил телеканал «Украина 24».

На борту среди граждан других стран — 31 украинец. Всего на Украину прибыли 83 человека, — сообщает телеканал в Telegram.

Самолёт встретили руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ермак сообщил, что в Афганистане остаётся более 100 украинцев. В ближайшее время их эвакуируют. По его словам, операция по эвакуации украинцев из Афганистана продолжится.

Также Ермак рассказал, что эвакуация проходила в тяжёлых условиях, что «даже в боевиках в кино мы такого не видели». Кроме прочего, добавил он, на борту находилась женщина на восьмом месяце беременности, она первой покинула самолёт после посадки.

Ранее американский экс-президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, заявил, что Россия снова входит в Афганистан.