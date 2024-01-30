Идиот или заказ? В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Фото: armenia.mid.ru

Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Следственный комитет России заведет уголовное дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Местный житель опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он объяснил антироссийской риторикой и сам же признался, что это его «ответ» на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Кем оказался вандал, что сказали о случившемся в партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, накажут ли преступника?

Как и почему вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

На распространенной в Сети записи видно, как злоумышленник приближается к мемориалу детям блокадного Ленинграда. В кадр попадают скульптуры и надписи на русском и армянском языках. Затем вандал подходит к венкам и начинает по очереди сносить их с постаментов, цветы падают в снег. На других кадрах видно, как он срывает возложенные к мемориалу ленты с российским флагом.

Комментируя свои действия, вандал вспоминает о словах официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Отвечая на вопрос армянских журналистов, которые заявили о якобы имевших место этнических чистках в Карабахе, дипломат усомнилась в их словах и попросила предоставить подтверждающие документы международных организаций. По словам Захаровой, Москва не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности этих людей и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Это замечание Захаровой, видимо, и возмутило Шираняна, который в ответ решил осквернить мемориал. «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» — спрашивает мужчина на видео.

Злоумышленник представился как Самвел Ширанян. По сообщениям местных жителей, он и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Нападение на мемориал произошло в дни 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 26 января, за день до фактической даты полного снятия блокады, цветы к памятнику возложили общественники и российские дипломаты. На церемонии в том числе присутствовал посол России в Армении Сергей Копыркин. Сам мемориал был установлен в 2015 году. Его подарили армянской столице власти Санкт-Петербурга.

Фото: Armineaghayan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons В Ереване злоумышленник осквернил мемориал детям блокадного Ленинграда

Как отреагировала Москва

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. В сообщении СКР отмечается, что центральному аппарату ведомства поручено возбудить уголовное дело по данному факту, а обстоятельства произошедшего будут установлены во взаимодействии с МИД России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по делу об осквернении памятника

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил NEWS.ru о необходимости проверить психическое состояние здоровья Шираняна. По мнению российского сенатора, осквернение мемориалов не присуще армянскому народу. Он убежден, что «масштабных выводов» в связи с этим актом вандализма делать не стоит, поскольку «идиоты есть в любом обществе». Выходку Шираняна сенатор назвал безобразной.

«Идиоты есть в любом обществе. Понимаете, из этого надо исходить. Тут не надо делать таких уже масштабных выводов, как в случае с Болгарией, где на полном серьезе голосовали за снос памятника Алеше (11,5-метровый памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1954 году в Пловдиве. — NEWS.ru)», — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что со стороны Еревана должна последовать реакция. Сенатор также призвал российскую сторону внимательно следить за ситуацией и быть в контакте с армянскими властями.

Кто мог заказать осквернение мемориала в Ереване

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев выразил мнение, что осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда является заказом «определенных структур Армении». По его словам, именно поэтому никакой официальной реакции из Еревана ждать не стоит.

«Армения со времен избрания [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна планомерно идет в фарватере Запада. Меня это не удивляет, я думаю, что это заказное мероприятие, которое сделано специально демонстративно циничным по заданию определенных структур для дальнейшего обострения отношений между странами. Никакой реакции от властей Еревана ждать не стоит — это их выбор. Пашинян сам подписывает документы с Баку, а потом пытается перевести все на нас. Это целенаправленная политика», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Фото: ГД РФ Депутат Коломейцев выразил уверенность, что мероприятие с осквернением мемориала детям блокадного Ленинграда является заказом определенных структур Армении

Как на акт вандализма отреагировали в Ереване

Глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился к генпрокурору республики и призвал привлечь Шираняна к уголовной ответственности. Фефилов в своем обращении подчеркнул, что разжигание межнациональной розни и призывы к насилию на основе ксенофобии недопустимы.

Депутат партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян назвал «кощунством» осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване.

«Мы считаем это кощунством. Человек, который совершил эти действия, должен быть строго наказан. Этот мемориал — символ борьбы народа, в том числе и армянского народа, против фашизма. В блокадном Ленинграде жили граждане Советского Союза, включая армян. Такие действия недопустимы и антигуманны, это осквернение памяти», — заявил Арсенян в беседе с NEWS.ru.

Фото: Well-read MountainMan/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Депутат партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян назвал «кощунством» осквернение мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване

Армянский депутат также призвал проверить душевное и психическое состояние злоумышленника. Вместе с тем он также допустил, что действия вандала могут оказаться заранее спланированной провокацией.

«Есть еще одна версия, что это спланированная провокация. Пока эта информация проверяется. Возможно, кто-то рассчитывает словить рыбку в мутной воде и снова попытаться испортить армяно-российские отношения, многовековую дружбу между нашими народами», — добавил Арсенян.

Читайте также:

Житель Армении осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

«Идиоты»: сенатор Карасин об осквернении памятника в Ереване

В СКР отреагировали на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда