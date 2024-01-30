Сенатор призвал власти Армении строго осудить вандализм в Ереване Сенатор Цеков назвал осквернение памятника в Ереване неуважением к общей истории

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване является демонстрацией неуважения к общей истории, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Парламентарий выразил надежду, что власти Армении найдут вандала и привлекут его к уголовной ответственности.

Возмутительный факт. Все здравомыслящие люди в Армении это прекрасно понимают. Блокада Ленинграда касалась всех граждан СССР. Много было людей армянской национальности, которые пережили блокаду Ленинграда. Это демонстрирует абсолютное неуважение к общей истории, к нашему общему историческому прошлому, неуважение к России, — заявил сенатор.

По словам Цекова, сейчас злоумышленника ищут по всем каналам. В том числе этот вопрос поднимает посольство РФ в Армении.

Я надеюсь, что в первую очередь этого вандала осудит армянская власть, найдут, кто это сделал. Он будет наказан в соответствии с законами Армении. Я уверен: там негативно относятся к вандализму и есть соответствующие уголовные статьи. Я надеюсь, что произойдет публичное наказание, — сказал он.

Ранее глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился к генпрокурору страны Анне Вардапетян с требованием привлечь вандала к уголовной ответственности. Он также призвал провести проверку по факту произошедшего.