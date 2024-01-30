Глава «Русского дома» призвал наказать осквернившего памятник в Ереване Фефилов призвал генпрокурора Армении наказать осквернившего памятник в Ереване

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Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Глава «Русского дома» в Армении Вадим Фефилов потребовал от генпрокурора страны Анны Вардапетян привлечь к уголовной ответственности Самвела Шираняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Фефилов призвал провести проверку по факту инцидента, говорится в заявлении, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru.

Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации, — заявил глава «Русского дома» в Армении.

27 января Ширанян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Свои действия вандал снимал на видео, которое выложил в Сеть.

Таким образом Ширанян выразил негодование в связи с заявлением представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Ранее дипломат указала на отсутствие документальных свидетельств какой-либо международной организации о таких действиях. Армянин, осквернивший памятник, в ответ потребовал от Захаровой представить доказательства блокады Ленинграда.

26 января представители посольства России в Армении, Россотрудничества и общественники возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было приурочено к 80-летию полного снятия блокады.