Блокада Ленинграда в цифрах: как жил отрезанный от Большой земли город

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда фашистские войска перерезали сухопутный коридор, соединявший город с материковой частью СССР. Она длилась 872 дня и закончилась 27 января 1944 года. За время блокады погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Причем 97% ленинградцев умерли от голода. Жертв могло быть еще больше, если бы не Дорога жизни, по которой в город ввезли 2,3 миллиона тонн грузов, а из него вывезли 1,4 миллиона человек.

Несмотря на тяжелые условия, в городе продолжали работать заводы, обеспечивая фронт всем необходимым для победы. Так, Обуховский завод выпустил более 20 тысяч бронетанковых и фугасных зарядов, а на Адмиралтейских верфях отремонтировали более 260 судов. Притом 75% заводских рабочих в период блокады были женщинами, на чью долю выпала ответственность и за страну, и за детей: в годы блокады в Ленинграде родились 95 тысяч детей. Подробнее — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru