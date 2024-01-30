В СКР отреагировали на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда СКР заведет дело после осквернения в Ереване памятника блокадникам Ленинграда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Расследование будет проводиться при содействии МИД РФ.

В социальных медиа и СМИ сообщается, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии, — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал произошедшее демонстрацией неуважения к общей истории. Парламентарий выразил надежду, что власти Армении найдут вандала и привлекут его к уголовной ответственности.