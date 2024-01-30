«Идиоты»: сенатор Карасин об осквернении памятника в Ереване Карасин назвал идиотом вандала, осквернившего памятник блокадникам в Ереване

Фото: СФ РФ

Григорий Карасин

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил NEWS.ru о необходимости проверить психическое состояние здоровья Самвела Шираняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. По его словам, осквернении исторических мемориалов не присуще армянскому народу. Он убежден, что «масштабных выводов» в связи с этим актов вандализма делать не стоит, поскольку «идиоты есть в любом обществе». Выходку Шираняна сенатор назвал безобразной.

Идиоты есть в любом обществе. Понимаете, из этого надо исходить. Тут не надо делать таких уже масштабных выводов, как в случае с Болгарией, где там на полном серьезе голосовали за то, чтобы памятник «Алеша» снести (11,5-метровый памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1954 году в Пловдиве. — NEWS.ru), — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что выходка вандала нуждается в определенном объединении со стороны городских властей. Сенатор также призвал внимательно следить за ситуацией и быть в контакте с армянскими властями.

27 января Ширанян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Свои действия вандал снимал на видео, которое выложил в Сеть. Таким образом Ширанян выразил негодование в связи с заявлением представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе, которая ранее указала на отсутствие документальных свидетельств какой-либо международной организации о таких действиях.