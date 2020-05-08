Грузинский депутат: скоро Украина увидит истинное лицо Саакашвили

Глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что вместе с коллегами предупреждал Украину об опасности назначения Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
Само собой, наша встревоженность была абсолютно логичной, так как мы хотели помочь другу и должны были сказать правду. Мы так и поступили. Я надеюсь, что украинцы очень скоро увидят истинное лицо Саакашвили, — цитирует Сесиашвили ТАСС.
Депутата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и вице-спикер Георгий Вольский отметил, что отзыв посла с Украины понадобился, чтобы решить, как дальше сотрудничать с Киевом в международных делах.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский назначил главой Национального комитета реформ Михаила Саакашвили — экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, против которого на его родине возбуждено уголовное дело.
Добавьте наши новости в избранные источники