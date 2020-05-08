Грузинский депутат: скоро Украина увидит истинное лицо Саакашвили

https://static.news.ru/photo/0780ab96-92df-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что вместе с коллегами предупреждал Украину об опасности назначения Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.

Само собой, наша встревоженность была абсолютно логичной, так как мы хотели помочь другу и должны были сказать правду. Мы так и поступили. Я надеюсь, что украинцы очень скоро увидят истинное лицо Саакашвили, — цитирует Сесиашвили ТАСС.

Депутата от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и вице-спикер Георгий Вольский отметил, что отзыв посла с Украины понадобился, чтобы решить, как дальше сотрудничать с Киевом в международных делах.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский назначил главой Национального комитета реформ Михаила Саакашвили — экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, против которого на его родине возбуждено уголовное дело.