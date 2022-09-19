Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный договор

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта

Председатели госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира, сообщает ТАСС. Документ направлен на установление мира между двумя странами и стабилизации ситуации на границе.

Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов, — заявил глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев.

По его словам, ситуация на границе с Таджикистаном, в Баткенской области, понемногу стабилизируется. Также он сообщил об очередной встрече между представителями Киргизии и Таджикистана, которая должна состояться 20т сентября.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров по делимитации границ Киргизия отказалась от уже подписанных документов, заявил замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми. По его словам, Бишкек нередко дезавуирует предыдущие договоренности, а реализует только в той части, где ему это выгодно.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.