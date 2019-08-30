Руководитель Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев исчез во время заплыва на озере Иссык-Куль в центральноазиатской республике. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.
При попытке переплыть озеро Иссык-Куль пропал председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев, — приводит сообщение ТАСС.
К поискам главы фонда привлечены десятки спасателей, а также плавсредства.
Как писал News.ru, ранее в Левобережном районе столицы из Москвы-реки выловили тело бизнесмена Дениса Щепетьева. Он возглавлял корпорацию АО «Джи Эс Джи», известную под неофициальным брендом Global Safe Group и занимающуюся цифровой безопасностью.