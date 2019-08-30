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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за плохую работу по поиску рынков продажи сахара. Он потребовал у них «не страдать».

Глава государства узнал, что существуют проблемы со сбытом этого товара из-за демпинга со стороны России, сообщается на сайте белорусского лидера. Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что...