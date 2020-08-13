Глава МВД Белоруссии заявил об упадке жизни после революции

https://static.news.ru/photo/0963c10c-dd9c-11ea-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ilyapahomov/Global Look Press

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что ситуация в стране не дошла до революции. По его словам, революция и «хаос» порождает упадок жизни населения.

Он уверен, что в такой ситуации нарушается экономическая система, а также прекращают работу правоохранительные органы.

Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны. Из-за чего мы сейчас это всё разрушаем — из-за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат всё, чем мы гордились, — сказал глава МВД в эфире телеканала ОНТ.

Также он взял на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестов и принёс извинения за действия силовиков. Караев уверен, что большинство белорусов не поддерживает протесты и люди недовольны. Он заявил, что «площади хаоса» устроили не силовики, так как некоторые активисты поджигали покрышки, использовали пиротехнику и «коктейли Молотова».

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.