Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим

https://static.news.ru/photo/9789e3ee-dcc0-11ea-8b63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Караник Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News/Global Look Press

130 белорусских медиков вышли на акцию протеста у медицинского университета на проспекте Дзержинского в Минске.

Об этом Tut.by сообщает в своём Telegram-канале. Собравшиеся держат в руках плакаты «Медики против насилия», «Остановите насилие». С участниками акции лично пообщался министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, он предложил медикам перейти в актовый зал университета. Однако протестующие остались на проспекте Дзержинского.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули. К 12 августа число задержанных в ходе акций достигло шести тысяч.

12 августа стало известно о втором случае гибели участника акций протеста. Как писал NEWS.ru, житель города 1995 года рождения Александр Вихор был задержан 10 августа. Решением суда он был арестован. Вскоре после этого ему стало плохо, потребовалась госпитализация. Однако медики не смогли спасти мужчину.