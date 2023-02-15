Где эта улица? В Казахстане откажутся от названий в честь Назарбаева и СССР Процесс изменения названий улиц в Казахстане идёт безболезненно, его не тормозят политические силы, цепляющиеся за советское прошлое, считают эксперты

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В Казахстане 15 февраля отменили закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы", лишив тем самым Назарбаева привилегий и неприкосновенности. Наряду с этим в стране идет процесс по замене в течение двух лет около трёх тысяч «идеологически устаревших названий» населённых пунктов и улиц, в первую очередь речь о топонимах, связанных также с первым президентом РК. Переименования пройдут на основе «Списка исторических личностей», созданного республиканской комиссией по ономастике. Эксперты не исключают, что власти заодно окончательно подчистят и советские названия.

Десоветизации Казахстана коммунисты помешать не смогли

Первая волна десоветизации названий населённых пунктов и улиц в Казахстане прошла в 1990-х годах. Тогда этот процесс охватил почти всё постсоветское пространство. В Казахстане, как и в других республиках, имена коммунистических и революционных деятелей в названиях сменили имена известных представителей национальной культуры. Наибольшее внимание было уделено памяти мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. В честь него названы населённые пункты, улицы, парки и скверы, театр, две горные вершины. Процесс повторился в 2019 году, когда президент Касым-Жомарт Токаев предложил в каждом городе страны назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева. Однако улицами дело не ограничилось: вскоре имя первого президента стали носить столица, аэропорт, дворцы, парки и школы. Но уже тогда казахстанские оппозиционеры и правозащитники предрекали, что не за горами обратный процесс — фактически третья волна переименований.

Фото: Павел Александров/ТАСС Памятник Абаю Кунанабаеву

Нынешней кампании власти обещают придать другой характер. Уцелевшие каким-то образом «идеологически устаревшие названия» могут получить имена национальных деятелей из утверждённого властью «Списка исторических личностей». Его сформировала в сентябре 2021 года республиканская ономастическая комиссия.

У населения Казахстана есть тяга к своим историческим корням, к национальной культуре, но память о «всеобщей советизации в одной большой стране» из года в год слабеет, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Аскар Нурша.

В Казахстане, как и в других странах Центральной Азии, происходит резкое омоложение населения — треть его составляют люди до 35 лет. Для них советские и коммунистические символы и названия неинтересны. Как преподаватель я убедился в этом на примере студентов: они имеют о советской эпохе поверхностное представление, многие названия из того времени ничего им не говорят. Тем более многие из них исчезли с наших карт ещё около 30 лет назад, — сказал политолог.

По словам Нурши, процесс изменения названий в Казахстане идёт безболезненно, потому что его не тормозят политические силы, цепляющиеся за советское прошлое:

Советское время оставило Казахстану очень много однотипных названий, которые утратили актуальность в процессе государственного строительства. Но здесь в отличие от России влияние коммунистической идеологии быстро сошло на нет. В парламенте страны нет представителей Коммунистической партии, — говорит Нурши.

Фото: Анатолий Устиненко/РИА Новости Алма-Ата, проспект Достык.

Жители прежней столицы страны — Алма-Аты — помнят, что до развала СССР в их городе было шесть улиц, связанных с именем Ленина. Они носили разные варианты: улица Ильича, Ленинской смены, три улицы Ленина при этом были в разных районах города, не считая главного проспекта в центре столицы. Пришлось переименовывать все, как и улицы в честь других революционеров и коммунистических деятелей. Процесс на первых порах породил путаницу, горожане не успевали за ним следить, от неудобств высказывая недовольство. Алма-атинцы даже выдумали по этому поводу анекдот: улицу Дзержинского, на которой располагался бывший КГБ, на самом деле не переименовали в улицу Наурызбай батыра (полководца XVIII века), просто рассекретили оперативный псевдоним главного советского чекиста.

Новый виток деелбасизации

Эксперты не исключают, что после объявленной новой кампании имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вообще исчезнет из названий населённых пунктов, улиц, дворцов и школ. Деелбасизация в стране началась почти сразу после январских массовых беспорядков в прошлом году — жители Алма-Аты заметили, что городские власти не стали восстанавливать сорванные с домой таблички с названием «проспект Назарбаева». Многие из них отсутствуют, хотя восстановительные работы прошли и проспект продолжает носить имя первого президента.

Сейчас в стране около сотни названий в честь Назарбаева, — рассказал NEWS.ru глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов. — Помимо проспекта в Алма-Ате, это проспекты, улицы и площади в других городах. Его именем называли всё подряд. Например, в Актау вообще не было названий улиц — город делился на кварталы, адрес состоял из трёх цифр: номера квартала, дома и квартиры. Но и там появилась в самом центре улица Назарбаева.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

В Казахстане хорошо помнят: идею о том, что в каждом областном центре страны должна быть улица имени первого президента подал в 2019 году Касым-Жомарт Токаев. После этого в акиматах (администрациях) областей прошли собрания общественности, на которых звучало полное одобрение идеи. Издание «Наша газета» предложило подробный отчёт с такого собрания в Костанае. На нём шла речь о переименовании улицы Гагарина в проспект Назарбаева.

В качестве аргумента в первом же выступлении прозвучал такой довод:

Назарбаев всегда проезжал по ул. Гагарина, когда посещал Костанай, при открытии Назарбаев-школы и осмотре других объектов, — заявил сотрудник Костанайского колледжа автотранспорта Владимир Закалюжный.

Его поддержал активист Ассамблеи народа Казахстана Валерий Вишниченко:

Если в областном центре не будет улицы имени главы государства, который создал это государство, как мы будем после этого себя чувствовать?

Центральные улицы всех областных центров Казахстана в итоге были переименованы в честь елбасы в течение 2019 года.

Директивная волна переименований в целом казахстанцам не нравилась, — продолжает Галым Агалеуов. — Это был даже не культ личности, а подхалимаж со стороны второго президента. Такие административные навязывания долго не живут. Меняется режим — меняются и вывески.

Доказательством утверждения собеседника NEWS.ru может служить скорое возвращение названия столицы страны — Нур-Султаном она побыла всего два с половиной года. Теперь, судя по настроениям во властной элите, названия в честь Назарбаева тоже принято считать «идеологически устаревшими».

Фото: shutterstock

На взгляд Агалеуова, кампания по изменению около трёх тысяч названий может принести положительный результат лишь при грамотном подходе. Необходимо создать компетентные комиссии во всех регионах страны. От них требуются решения на основе культурно-исторической и краеведческой привязки. Голосовать за предложенные варианты должны местные жители, а не депутаты. Иначе новые названия не укоренятся и в очередной раз немалые деньги налогоплательщиков будут выброшены на ветер, считает собеседник NEWS.ru.