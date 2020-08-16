Галкин договорился с Пугачёвой о воспитании детей после её смерти

https://static.news.ru/photo/3e375742-df9d-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин и Алла Пугачёва приняли совместное решение, как шоумен будет воспитывать их детей — Гарри и Лизу — после смерти певицы. Правда, детали соглашения, к которому пришли, они не раскрывают.

О том, что между 44-летним Галкиным и 71-летней Пугачёвой состоялся откровенный разговор, поведала ведущая YouTube-шоу «А поговорить?» Ирина Шихман. По её словам, юморист предельно серьёзно рассказал ей об этом во время интервью, отвечая на неудобный вопрос о том, ощущает ли он разницу в возрасте с женой.

Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий. Алла часто говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить», — разоткровенничался Галкин, его слова приводит KP.RU.

Шоумен подчеркнул, что его супруга «невероятная мать, лучшая из всех», а дети растут в заботе и ласке.

Галкин стал пятым мужем Пугачёвой в 2011 году. Для него это первый союз, а для его жены — пятый. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, которых родила суррогатная мать.

Ранее, как писал NEWS.ru, шоумен показал, как супруга и дети встречают его с гастролей.