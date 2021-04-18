ФСБ обнародовала видео переговоров и задержания Зенковича и Федуты

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Подозреваемые в подготовке мятежа в Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в разных концах Москвы. Спецслужба обнародовала кадры оперативной съёмки их задержания.

На кадрах видно, как Зенкович и Федута обсуждают детали планируемого государственного переворота и политическую «трансформацию», которую они собирались осуществить в Белоруссии после свержения режима действующего президента.

Белорусские спецслужбы утверждают, что задержанный в Москве гражданин США Зенкович связан с американскими спецслужбами. По данным КГБ Белоруссии, он предпринимал попытки вербовки и подкупа белорусских военнослужащих, которые должны были за денежное вознаграждение участвовать в госперевороте.

Ранее сообщалось, что была предотвращена подготовка государственного переворота в Белоруссии и покушение на главу страны Александра Лукашенко. В России сотрудниками ФСБ были задержаны гражданин Белоруссии и США Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они планировали захват радио- и телецентров, а также готовили отключение энергосистемы республики и рассчитывали заблокировать в белорусской столице лояльные власти подразделения внутренних войск и ОМОНа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задачу устранить его поставило руководство США.