В Ереване заявили о готовности начать работу комиссии по делимитации с Баку МИД Армении: Ереван готов начать работу комиссии по делимитации с Баку

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Армения не отказывалась от встречи с Азербайджаном и готова начать работу комиссии по делимитации и приграничной безопасности, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Таким образом он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван дважды отказался от проведения встреч по делимитации границы, которые были заранее согласованы.

В рамках договорённостей, достигнутых между руководителями двух стран в Сочи и Брюсселе, армянская сторона по-прежнему готова приступить к работе комиссий, — сказал Унанян.

Ранее секретарь Совбеза республики Армен Григорян заявил, что Армения сформировала состав национальной комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Он также отметил, что Ереван может обратиться за помощью в запуске совместной армяно-азербайджанской рабочей группы к Москве и Брюсселю.

В начале апреля Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.