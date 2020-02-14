https://static.news.ru/photo/c4bf8eda-4f0e-11ea-80a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Компаньеро Ре/facebook.com

Белорусский публицист Дмитрий Исаёнок (более известный как Companero Re) прокомментировал изменения в государственном гербе Белоруссии. Решение властей «отодвинуть» Россию в сторону он объяснил попыткой «заткнуть дырку», которая образовалась после исчезновения с белорусского госсимвола советских серпа и молота.

Ещё немного высокого искусства — в РБ поменяли дизайн герба (новый справа). Они там что-то мямлят почему, но я скажу всю правду. Пытаются заткнуть дырку, которая образовалась после удаления из центра БССР-овского герба здоровенного серпа с молотом. И которая вызывала у граждан самые странные ассоциации, — написал он на своей странице в Facebook.

Дело, по его словам, вовсе не в России, которую сместили на бок и заменили очертаниями Европы. По всей видимости, гербом на этот раз занялся настоящий дизайнер, а не тот «криворукий», кто рисовал его в прошлый раз.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии решили изменить герб страны, избавив его от агрессивных деталей, и «привести в соответствие с миролюбивым содержанием» национальной политики. По словам главы Минюста Олега Слижевского, в новой версии герба пятиконечная звезда потеряет чёткие грани, которые характерны для военной символики, а изображение земного шара лишится сетки параллелей и меридианов, которая похожа на «некую клетку».