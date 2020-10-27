Экс-премьер Армении: Ереван переживает позорную страницу своей истории

https://static.news.ru/photo/622c298c-185c-11eb-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Вазген Манукян Фото: Wikimedia

Первый премьер независимой Армении Вазген Манукян призвал правительство страны во главе с Николом Пашиняном уйти в отставку. По его мнению, Армения сегодня переживает одну из позорных и разрушительных страниц своей истории. При этом под угрозой находится не только Карабах, но и будущее армян.

Таким образом он прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По мнению Манукяна, внести перелом в ситуацию при нынешнем правлении невозможно.

Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что армия, взяв всю власть в свои руки, должна пойти на переговоры с международными структурами.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Еревана об ударе по армянской пограничной заставе на юге страны, на границе с Ираном.