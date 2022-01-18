Экс-командующий ВДВ объяснил, почему в Казахстан отправили именно десант

Российских десантников отправили в Казахстан для помощи в поддержании правопорядка как силы быстрого реагирования, сообщил генерал-полковник Георгий Шпак, бывший командующий ВДВ РФ «Газете.Ru». Кроме того, это обусловлено их опытом в миротворческих операциях, объяснил он.

Да потому что десантники оказались шустрее! Возможно, что рассматривался и вариант отправки в Казахстан 15-й мотострелковой бригады, которая является миротворческой. Однако ставка в итоге была сделана на подразделения ВДВ, которые не случайно называют войсками первого удара и они входят в силы быстрого реагирования. Опять же, сыграло свою роль то обстоятельство, что у десантников отлажено взаимодействие с военно-транспортной авиацией, к аэродромам которой, образно говоря, «проторена дорожка», — рассказал Шпак.

Он добавил, что 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада из Ульяновска входит в состав Сил оперативного реагирования ОДКБ, поэтому выбор именно этих войск для отправки в Казахстан понятен.

Саму операцию Шпак оценил высоко, а её опыт посчитал полезным для ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит предложения о награждении миротворцев, которые вернулись из Казахстана, если они поступят от Минобороны и Генштаба. В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин пока встречаться с миротворцами не планирует.