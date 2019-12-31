https://static.news.ru/photo/956c8512-2c85-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали поздравление от бывшего президента страны Петра Порошенко. Обращение действующего главы государства Владимира Зеленского было пущено ими в эфир уже после полуночи, 1 января.

Экс-президент Украины выступил вместе с супругой и народными депутатами от партии «Европейская солидарность». Среди прочего Порошенко заявил, что он и его команда «защищают перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО».

В ночь на 1 января 2019 года телеканал «1+1» показал вместо поздравления тогда ещё действующего президента Порошенко речь Владимира Зеленского, где тот объявил о своём намерении побороться за пост главы государства.

Пётр Порошенко является собственником телеканала «Пятый».

Как ранее писал NEWS.ru, партия бывшего президента Украины вознамерилась запретить поставки российского газа.