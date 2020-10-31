Додон проголосовал за баланс в отношениях с зарубежными странами

https://static.news.ru/photo/65ae051c-1c26-11eb-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dodon_igor

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отдал свой голос на выборах президента за баланс в отношениях с зарубежными странами.

Я проголосовал сегодня за мир, за стабильность, за дружбу разных представителей, национальностей, которые живут в республике Молдова и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами, — цитирует Додона ТАСС.

Политик напомнил, что пандемия коронавируса затронула Молдавию, из-за этого в стране возник экономический кризис. Жителям республики не нужен хаос, они хотят стабильности и выступают против дополнительного политического кризиса.

Как писал NEWS.ru, избирательные участки в стране открылись в 7:00 (8:00 мск). Жители могут проголосовать на более чем двух тысячах участках, ещё 138 точек открыты за пределами страны. Безопасность на выборах обеспечивают шесть тысяч силовиков. Избирателям выдают средства индивидуальной защиты в рамках мер борьбы с COVID-19.

На выборы были допущены около 300 иностранных наблюдателей. Также контроль осуществляют около двух тысяч местных наблюдателей.