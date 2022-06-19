Добрые псы Тбилиси: как в Грузии решают проблему бродячих собак Грузинские муниципалы планируют создать базу данных бездомных животных по всей стране

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

В столице Грузии мирно живут рядом с людьми около 43 тысяч бездомных собак. Они везде — смотрят в глаза ужинающим в уличных кафе, лежат с видом ценителей под колонками уличных музыкантов, спят на митингах у здания парламента на проспекте Руставели.

Животных в Тбилиси не обидят, и они это знают. Горожане расставляют миски с водой и еду рядом со спящими животными. Собаки всем своим видом тоже демонстрируют, что жить им здесь хорошо. Спокойные, упитанные, ласковые, они совсем не едят хлеб — это означает, что животное не голодает. У всех собак в ухе цветные бирки с идентификационным номером. Наличие бирки показывает, что собака здорова, стерилизована и не представляет опасности для окружающих. Если же вдруг увидели пса без бирки, надо позвонить на горячую линию и назвать место, где замечено животное — тогда за ним приедут специалисты.

Осенью этого года власти Грузии, как ожидается, примут законопроект «О благополучии домашних питомцев», который находится на рассмотрении уже шесть лет. Хотя в названии фигурирует слово «домашние», на самом деле речь идет и об уличных животных, в первую очередь собаках (бродячих кошек в Тбилиси намного меньше, ну или они просто не столь заметны).

Нормативный документ будет регулировать вопросы, связанные с размножением животных, с жестоким обращением, а также — следить за деятельностью животноводческих объектов, поскольку одна из задач законопроекта — сделать так, чтобы животных не разводили бесконтрольно, иначе тех, на кого не нашлось покупателей, иногда выбрасывают на улицу.

Система контроля за бездомными животными в Тбилиси существует с 2015 года. Занимается этим муниципальное Агентство по мониторингу бездомных животных, из бюджета ему выделяется 4 млн лари, это около $1,3 млн в год.

Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru. Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru Фото: Ирина Гаврилова/NEWS.ru.

По словам и.о. главы агентства Ники Кобуладзе, проблема бродячих собак, существующая в Грузии еще с советских времен, решается гуманным для животного способом, и это «изменяет взгляды общества в правильном направлении».

Сейчас мы не можем отслеживать животных по регионам и территории страны, — рассказал Кобуладзе NEWS.ru. — Собаки постоянно мигрируют, отследить их перемещение невозможно. Мы планируем создать единую базу бездомных животных по всей стране, это облегчит работу муниципалитетов и значительно ускорит решение существующих на данных момент проблем.

Есть в грузинской столице и другая инициатива — помочь обрести дом уличным животным. Хороший пример показывает мэр Тбилиси Каха Каладзе — у него шесть собак, одна из которых взята в приюте. Вообще именно благодаря мэру в Тбилиси существует служба по контролю за популяцией бродячих собак, действующая гуманными методами — стерилизацией.

Фото: Юлия Волкова/NEWS.ru

По данным Агентства по мониторингу домашних животных, только за прошлый год было стерилизовано 5700 собак. Это, по словам Кобуладзе, больше, чем в любом городе Европы. Такая мера позволяет постепенно уменьшать численность животных в Тбилиси, чтобы уделять больше внимания оставшимся — их здоровью, а если зверь ведет себя агрессивно — дрессировке. Бродячих собак разом стерилизуют и вакцинируют от бешенства. Занимаются этим 16 сотрудников агентства — восемь ветеринаров, у каждого по одному помощнику, поскольку справиться с уличной собакой в одиночку в таком деликатном деле непросто. Вот эти 16 человек в год и стерилизуют более пяти тысяч собак. После процедур животных отправляют в Центр реабилитации на срок от двух до десяти дней.

Дольше и не надо, — считает Кобуладзе. — Собаки, проживая в вольерах, не всегда могут содержаться в абсолютно стерильных условиях, и такая среда идеальна для распространения инфекций, лечить которые гораздо трудней, чем изначально минимизировать риски. По той же причине мы не принимаем щенков — ждем половозрелого возраста, чтобы провести стерилизацию. Исключение делаем для щенков без матери или больных — их оставлять на улице просто нельзя.

С 2018 года в Тбилиси стали устанавливать автоматы с едой для уличных животных — если прохожий бросает в специальное отверстие пустую пластиковую бутылку, то в лоток высыпается немного корма. Правда, процесс идет не очень быстро, пока что имеется лишь шесть таких аппаратов, тогда как, например, в Стамбуле их сотни.

Но Кобуладзе считает, что главное — начать.