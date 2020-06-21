ДНР откроет сообщение с контролируемой Киевом территорией

https://static.news.ru/photo/2df8df8e-b3c1-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ситуация на блокпостах Донбасса/vk.com

Власти Донецкой народной республики с 22 июня возобновят пропуск граждан через КПП на территории Донбасса, находящиеся под контролем Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата главы ДНР. Движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения конфликтующих сторон было прекращено в апреле из-за коронавируса.

С 22 июня будет осуществляться «ежедневный пропуск всех желающих» выехать на территорию Украины через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка». Пешеходы и транспорт смогут пересекать линию соприкосновения с 9:00 до 18:00. С 25 июня на этом же участке возобновят пропуск желающих въехать на территорию ДНР, «но с учётом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Власти самопровозглашённой республики составили список категорий граждан, которые более всего нуждаются во въезде, в дальнейшем этот в этот перечень внесут уточнения и будут созданы новые гуманитарные коридоры.

При этом в ДНР призвали граждан воздержаться от визитов на украинскую территорию без срочных и уважительных причин, «поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная». В аппарате главы республики добавили, что до сих пор нет данным о режиме работы КПВВ «Еленовка» ну украинской стороне.

Как передавал NEWS.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о приходе в страну второй волны коронавируса. По его данным, в двух областях страны наполнение медучреждений больными с COVID-19 превышает 50%.