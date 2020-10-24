Тихановская: для участников забастовок в Белоруссии собрано более $7 млн

https://static.news.ru/photo/500c2a5e-1799-11eb-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в помощь бастующим белорусам собрано более $7 млн.

Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция «Мы работаем, чтобы вы бастовали». Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн, — сказала она в эфире YouTube-канала «Страна для жизни».

Кроме того, Тихановская обратила внимание на начало забастовки в стране и «невероятный уровень солидарности».

Сегодняшний день — это только начало национальной забастовки, которая, я уверена, будет продолжаться, — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке после того, как власти не выполнили «народный ультиматум». К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда госпредприятий. Но во многих компаниях официально сообщают , что продолжают работу.

Ранее NEWS.ru писал, что помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга отреагировал на сообщения о массовых забастовках на предприятиях в стране. По его словам, в ведомство подобной информации не поступало.