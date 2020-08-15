Директор МЗКТ признал проигрыш Лукашенко на выборах

https://static.news.ru/photo/7b15ec6a-df0b-11ea-a835-fa163e074e61_660.jpg Фото: belrynok.by

Директор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский публично перед сотрудниками предприятия признал проигрыш Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

Информацию представил портал tut.by.

Известно, что в понедельник, 17 августа, Лукашенко планирует посетить МЗКТ для обсуждения вопросов, волнующих трудовые коллективы.

МЗКТ является открытым акционерным обществом. 100% акций предприятия принадлежат государству. Завод занимается разработкой и реализацией транспортных решений для перевозки тяжёлых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости, а также подвижных частей военной техники, в частности колёсных шасси для ракетного комплекса «Тополь-М».

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.