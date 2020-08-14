Девушки у здания правительства в Белоруссии обняли бойцов ОМОНа

https://static.news.ru/photo/12ffb268-de49-11ea-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

У здания правительства Белоруссии в Минске женщины и девушки подбежали к сотрудникам ОМОНа и начали их обнимать.

Этот эпизод попал на кадры, опубликованные в Telegram-канале издания «Мая краіна Беларусь».

Девушки поблагодарили силовиков после того, как военные, охраняющие здание правительства, опустили щиты перед демонстрантами. Митингующие начали скандировать: «Молодцы!»

Ранее силовики опустили щиты на площади Независимости в Минске в знак солидарности с протестующими. Именно там расположены здание ЦИК и Дом правительства страны. В центр города пришли несколько тысяч человек. Они требовали отставки президента страны Александра Лукашенко.

Накануне экс-претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал сограждан продолжать общенациональную забастовку. Он подчеркнул, что протесты должны быть мирными, и предостерёг белорусов от провокаций.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны, писал NEWS.ru.