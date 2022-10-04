Чей Павлодар? Арестован главный активист «языкового патруля» в Казахстане Казахстанский блогер, обвинявший уехавших от мобилизации россиян в намерении устроить «второй Донбасс», признан хулиганом

Фото: Социальные сети

Диас Кузаиров

В Павлодаре суд арестовал на пять суток известного блогера-националиста Диаса Кузаирова по административной статье о мелком хулиганстве. Было установлено, что блогер, «находясь в общественном месте возле ресторана по улице Академика Сатпаева, д. 290, приставал к гостям заведения, которых пригласили на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации». Кузаирова называют одним из тех, кто активно возрождает в Казахстане практику так называемых языковых патрулей. Эти люди требуют от работников сферы обслуживания общения исключительно на казахском языке, также они выступают против массового переезда россиян в Казахстан. Скандальные видео с подобными требованиями Кузаиров и его соратники выкладывают на YouTube и в TikTok. И хотя власти страны ещё в апреле нынешнего года осудили «профессиональных провокаторов, действующих по заданию специальных служб», как показывает практика, до сих пор в Казахстане не получается изжить это неформальное движение.

Новое дыхание «языковые патрули» получили в дни массового приезда россиян в Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ. Особенно такие патрули активизировались в северных областях страны, где проживает основная часть русскоязычного населения страны. Поборники общения «исключительно на государственном языке» в YouTube и TikTok теперь бьют тревогу — по их версии, бежавшие от мобилизации россияне со временем организуют в приграничье Казахстана «нечто похожее на донбасские республики».

Блогер Диас Кузаиров пространно рассуждал на эту тему в прямом эфире своего YouTube-канала 27 сентября в Павлодаре. Он приехал к ресторану, где местные общественные деятели организовали обед для прибывших в страну россиян. После того как блогера не пустили в ресторан, он устроил скандал на его крыльце, обвиняя организаторов обеда в том, что они «привели троянского коня в страну». Весь скандал транслировался в режиме онлайн в YouTube.

Фото: Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP/ТАСС Работа центров обслуживания населения (ЦОН) в Казахстане на фоне возросшего числа приезжих из России

Организатор благотворительного обеда предприниматель Гульжайна Даримова сказала блогеру, что «он разжигает межнациональную рознь» и является нацистом. Кузаиров пообещал написать заявление в полицию с жалобой, но оппонент это сделала раньше — 30 сентября Кузаирова вызвали в полицейский отдел для дачи объяснений. Предприниматель обвинила блогера в том, что он «приставал к окружающим, нарушал общественный порядок, выгонял людей из ресторана». Материалы административного дела были переданы в суд. В полиции блогеру объяснили, что имеет право, в свою очередь, подать на Даримову свою жалобу в суд в частном порядке. 3 октября суд признал Кузаирова виновным в административном правонарушении, арестовав на пять суток. При этом у блогера отобрали смартфон, поэтому подписчики так и не узнали о его дальнейших планах в отношении жалобы на Даримову.

Во время записи возле павлодарского ресторана Кузаиров осуждал россиян за их позицию в отношении Украины, спрашивал «чей Павлодар?», называл «дезертирами», подозревал в планах «дестабилизировать Казахстан». Критиковал он и людей, не желающих говорить по-казахски. Его поддержала местная активистка Руза Бейсенбай, которая известна в Павлодаре своим резко отрицательным отношением к тем, кто не говорит «на национальном языке». Посмотрев эти скандальные дебаты на YouTube, эксперты сделали вывод, что данные общественные активисты воспользовались удобным моментом для возрождения «языковых патрулей».

За рубежом выделяют хорошие гранты на «демократизацию Казахстана» и «утверждение национальной идентичности», — отметил в беседе с NEWS.ru председатель Казахстанского русского культурного центра Всеволод Лукашев. — Зарубежные деятели проводят для отобранных людей тренинги. Но на принципы их работы грантодатели не смотрят. Им гораздо важнее конфликты, которые возникают в результате работы подшефных, в том числе на национальной почве. Им нужен управляемый хаос. Отсюда и работа «языковых патрулей» — это разветвлённая система самостоятельных организаций, работающих преимущественно в северных районах страны. Среди них много казахов, вернувшихся на историческую родину из соседних стран Центральной Азии. Они не гнушаются такими заработками. Их власти отлавливают, предупреждают, в крайних случаях даже сажают. Но денег из-за рубежа поступает много, и в Казахстане хватает людей, желающих их зарабатывать подобными способами.

Лукашев напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле нынешнего года, назвал этих людей «профессиональными провокаторами», которые специально подрывают межэтническое согласие в стране. В Конституции Казахстана прописано, что государственным языком является казахский, но наравне с ним русский язык используется равноценно во всех государственных и иных учреждениях и «профессиональные провокаторы» не могут об этом не знать, подчеркнул казахстанский общественный деятель.

Фото: Михаил Егорин/Sputnik/РИА Новости Участники протестов в Алма-Ате в январе 2022 года

Правозащитник Галым Агелеуов считает, что по отношению блогера Кузаирова была допущена излишняя строгость, можно было ограничиться предупреждением и разъяснительной беседой.

Кузаиров работает в определённой тематике: языковой вопрос, межэтнические отношения, украинский кризис. Он задавал вопрос россиянам о принадлежности Крыма. Блогеры имеют на это право. Другое дело, насколько они корректно себя ведут, в том числе и по отношению к россиянам, вынужденным покинуть родину не от хорошей жизни. Ведь «языковые патрули» большей частью ругали не за то, что они просили, чтобы им отвечали на казахском языке, а за то, что они это делали в грубой форме. Кузаиров не устроил драку, ничего не разбил. Можно было наказать его мягче, — полагает казахстанский правозащитник.

Агелеуов отметил, что казахские патриоты очень остро переживают за национальный язык, который только в эти годы стал языком городских улиц. Они опасаются, что массовая волна россиян вновь его вытеснит из общения, особенно в северных областях страны. Но в обществе непреклонных патриотов, требующих всеобщего владения казахским языком, не столь много. И вот тут возникает ключевой момент, работающий против них: зачастую они начинают категорично требовать, а не спокойно убеждать, считает правозащитник.

Эксперты полагают, что арест блогера Кузаирова продиктован особой заботой властей Павлодара о межнациональном климате в регионе. В городе и до эмиграционной волны проживало почти 42% русских из примерно 335 тыс. населения, а сейчас их стало еще на несколько тысяч больше за счет срочно покинувших Россию. Отношение в Павлодаре к россиянам, приехавшим после объявление частичной мобилизации, очень доброжелательное, люди помогают им, видя, что у многих уже заканчиваются деньги. А нападки на них со стороны отдельных общественных активистов и блогеров чреваты недовольством русского населения города, могут пошатнут сложившееся межэтническое согласие. Правоохранители Павлодара, судя по всему, решили на примере Кузаирова послать громкий сигнал его соратникам с просьбой впредь отказаться от давления на российских эмигрантов.