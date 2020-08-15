Цепкало назвал чушью обвинение во взяточничестве

https://static.news.ru/photo/e1e78a42-df0c-11ea-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии и бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало считает возбуждённое в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

Это чушь полная. Всё это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю. Никакой взятки не было. Это глупость полная, и никаких доказательств нет, — сообщил РИА Новости Цепкало.

Он обратил внимание на то, что если действительно был взяточником, то кто в таком случае его покрывал на протяжении восьми лет.

Ранее незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии объявили в России в международный розыск. А накануне в отношении политика было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

До этого ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Он оспорил решение в Верховном суде, но тот его жалобу не удовлетворил. Между тем белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал», подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Претензии бизнесмена вызвал стрим, во время которого Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Поэтому оппозиционеру пришлось покинуть Белоруссию. Позднее он рассказал о своих планах. Мужчина сообщил, что уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями, один человек погиб, писал NEWS.ru.