Бывший депутат заявил о невозможности воссоздания СССР Экс-народный депутат СССР Алкснис: России нечего предложить бывшим союзным республикам

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Разговоры о воссоздании Советского Союза путем объединения постсоветских стран бесполезны, потому что России нечего предложить бывшим союзным республикам, рассказал НСН экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис. По его мнению, противоречия между ними в последнее время лишь растут, более того, последние 30 лет Россия бездействовала в вопросе объединения осколков бывшего государства, а при сотрудничестве со странами СНГ фокусировалась лишь на вопросе зарабатывания денег.

Нам нечего предложить бывшим союзным республикам. Мы не можем сделать Россию привлекательной для объединения с ней ни в плане экономики, ни в социальной сфере, ни в защите интересов бывших союзных республик. Поэтому все разговоры о воссоздании СССР бесполезны. <...> Мы в течение практически всех 30 лет после распада СССР палец о палец не ударили для объединения осколков бывшего великого государства. Речь шла только о зарабатывании денег и использовании бывших союзных республик в качестве рынков сбыта и поставщиков сырья, — отметил Алкснис.

Экс-народный депутат СССР добавил, что на сегодняшний день ни в одной бывшей союзной республике нет имеющих должное влияние политических сил, которые могли бы продвинуть линию объединения с Россией. Он также добавил, что в 1991 году до последнего боролся за сохранение СССР, но тогда власти своими руками разрушили государство, и восстановить теперь его уже не удастся.

Член Совфеда Николай Рыжков ранее заявил, что СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз. По его словам, можно создать такое объединение государств на постсоветском пространстве.