В Совфеде рассказали, как можно воссоздать Советский Союз Сенатор Рыжков: Советский Союз можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Рыжков

Член Совфеда Николай Рыжков заявил, что СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз. По его словам, можно создать такое объединение государств на постсоветском пространстве, сообщает РИА Новости.

Надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях, — подчеркнул бывший председатель Совета министров СССР.

Рыжков считает, что копировать буквально прежний формат существования СССР не стоит, Советский Союз не надо воссоздавать «по облику и подобию 1922 года», уточнил сенатор.

Ранее Николай Рыжков заявил, что считает необходимым, чтобы был объявлен праздничным 30 декабря — день, когда был образован Советский Союз. По его словам, благодаря этому россияне будут помнить о столь важном событии в истории страны.