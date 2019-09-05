https://static.news.ru/photo/fb188d0a-cff8-11e9-91e1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обязан немедленно отреагировать на ситуацию вокруг закрытия телеканала NewsOne. С таким заявлением выступил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию обратился в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия NewsOne. В ответ канал назвал решение регулятора наступлением на свободу слова в стране и внедрением цензуры.

Президент страны, которая хочет быть успешной и демократической, должен резко и жёстко отреагировать на подобные действия Нацсовета, — считает политик.

Бойко полагает, что подобные действия приведут к тому, что в стране не будет свободы слова и останется только один телеканал «1+1». По его мнению, подобные действия со стороны Нацсовета подрывают репутацию Украины в Европе.

Сегодняшнее судилище — это классический пример возврата к тоталитаризму, чего допустить нельзя, — подытожил глава партии в эфире NewsOne.

Как писал News.ru, глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что решение отозвать лицензию у телеканала NewsOne является политически ангажированным.