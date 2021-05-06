Без реваншизма: Лавров и Пашинян обсудили Карабах

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся с двухдневным визитом в Ереване, провёл переговоры с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Основной темой встречи стало соблюдение договорённостей, достигнутых 10 ноября прошлого года и установивших мир в Нагорном Карабахе. Подобных бесед с тех пор было немало, но нынешняя поездка шефа российской дипломатии имеет куда более важное значение для будущей армянской политики.

Лавров прибыл в Ереван 5 мая — всего за полтора месяца до досрочных парламентских выборов в Армении. В конце прошлого месяца глава кабмина республики Никол Пашинян подал в отставку, как этого требует процедура, но де-факто он продолжает исполнять обязанности премьер-министра. Новый состав правительства будет определён по итогам парламентских выборов, назначенных на 20 июня.

В этих условиях визит главы российской дипломатии более чем показателен. В Москве неоднократно заявляли, что грядущие выборы и назначение нового премьера — внутреннее дело Армении. Однако это не опровергает того факта, что у Кремля существуют вполне конкретные интересы в проблемном регионе. Среди них, во-первых, сохранение постсоветских республик в российской орбите. Во-вторых (что проистекает из первой цели) — сохранение у власти фигур, если и не полностью лояльных Москве, то хотя бы предсказуемых.

К числу последних относится и Пашинян. Лавируя, наподобие Лукашенко (впрочем, в «облегчённом» варианте), между Россией и Западом, он, не заручившись всемерной поддержкой США и Европы, вынужден оставаться в зоне влияния Кремля. Этим, очевидно, продиктовано его согласие на заявление о перемирии, подписанное 10 ноября.

Для Москвы такое положение вещей тоже вполне выгодно: в числе противников Пашиняна и его партии «Гражданский договор» — откровенно реваншистские силы, включая, в частности, экс-президента Роберта Кочаряна, в планах которых возобновление борьбы за Нагорный Карабах. И если нынешний и. о. премьера Армении поставил свою подпись под ноябрьским перемирием, то его соперники в случае победы, очевидно, просто дезавуируют данное соглашение.

К слову, в день приезда Лаврова в Ереван между Пашиняном и Кочаряном в очередной раз завязалась заочная дискуссия. Сперва и. о. премьер-министра обвинил экс-президента и его преемника в «продаже» и предательстве Нагорного Карабаха. В ответ Кочарян назвал заявления Пашиняна «болезненным проявлением симбиоза весеннего обострения и комплекса предателя». Это не первая подобная словесная перепалка: на фоне активизации так называемого карабахского клана и. о. премьера Армении не раз обвинял прежнюю власть в том, что именно она завела мирные переговоры с Азербайджаном в тупик, сделав войну неизбежной.

Остроты ситуации добавляет и другой фактор, а именно экономическая ситуация в Армении на фоне пандемии. В Баку уже неоднократно заявляли, что новые инфраструктурные проекты, реализация которых стала возможной после установления перемирия, принесут выгоду и Еревану, добавив к армянскому ВВП более 2%.

Данную проблему затронул в ходе переговоров с Пашиняном и Лавров. Глава МИД России назвал усилия трёхсторонней рабочей группы (Азербайджан, Армения, Россия) по разблокировке экономических и транспортных коммуникаций самыми значимыми на данном этапе.

Это позволит на практике прекратить блокаду и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона, — подчеркнул российский министр.

Пашинян, в свою очередь, подтвердил готовность Армении выполнять договорённости от 10 ноября и в очередной раз отметил роль президента России Владимира Путина в достижении мира.

В итоге поездка Лаврова в Ереван ожидаемо не принесла сенсаций, но доказала, что именно Кремль является главным медиатором для урегулирования в регионе. И российские власти, и экспертное сообщество солидарны в том, что Москва не будет пытаться повлиять на исход парламентских выборов в Армении. Однако очевидно, что Пашинян сможет обернуть приезд главы МИД РФ в свою пользу, лишний раз показав, кто реально влияет на ситуацию, — в отличие от того же Кочаряна, который, демонстративно отказываясь от реваншизма, судя по всему, всё же не исключает возможности новой эскалации. Которая не выгодна ни для одной из сторон.