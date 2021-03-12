В Белоруссии назвали украинцев «нищим и вымирающим народом»

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Журналист одного из центральных телеканалов Белоруссии — «СТВ» — Григорий Азарёнок довольно негативно высказался о действиях экс-лидера Украины Петра Порошенко и его «сменщика» Владимира Зеленского. При этом жителей соседний страны он назвал «нищим и вымирающим народом».

Посвятить киевской власти выпуск программы Азарёнка вынудил материал на украинском ТВ. «Прямой» показал «поделку польского безусого скопца» про лидера РБ Александра Лукашенко. Ведущий отметил, что владеет этим каналом именно Порошенко. По его словам, украинцы — братья-славяне для белорусов. Он не понимает, как они терпят новую власть. Азарёнок уверен , что это «бесконечная ярмарка разврата и роскоши» на крови украинского народа.

Да [экс-лидер Украины Виктор] Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришёл после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек, — заявил Азарёнок.

Он также упомянул нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Телеведущий считает, что Киеву его «назначили». Журналист уверен, что это «комик и шут, кривляющийся клоун, который не выполнил ни одного своего обещания». Азарёнок полагает, что Зеленский якобы готов продать страну «кому угодно, уже и Турции, и Британии».

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что стране предстоит пережить «нелёгкие испытания». Он не пояснил, о чём идёт речь, но анонсировал, что в понедельник, 15 марта, будет обнародована информация, имеющая ключевое значение для Украины. По предварительным данным, заявление известного интервьюера может касаться фильма-расследования интернет-издания Bellingcat о деле 33 участников так называемой ЧВК Вагнера. Гордон отказался комментировать это предположение, подчеркнув, что всё будет сказано 15 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские информационные ресурсы начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сайты публикуют материалы, обвиняющие РФ в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента, рассказал в социальных сетях представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.