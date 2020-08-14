Белорусский СК возбудил дела из-за беспорядков под Брестом

В Брестской области местное управление Следственного комитета Белоруссии и возбудило уголовные дела по фактам массовых беспорядков и хулиганства, произошедших 10 августа и ночью 11-го.
В ведомстве отметили, что имели место случаи применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Кроме того, участниками беспорядков было повреждено имущество на центральных улицах некоторых городов.
Подозреваемыми по уголовным делам стали 99 человек,
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Причиной их стали обнародованные ЦИК республики итоги президентских выборов, согласно которым победу вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
В ходе стычек силовиков с протестующими пострадали десятки человек с обеих сторон. Задержаны более шести тысяч демонстрантов. В Бресте сотрудники МВД были вынуждены открыть огонь на поражение по нападавшим, которые были вооружены арматурой.
Как писал NEWS.ru, в Минске многотысячная колонна протестующих вышла на площадь Независимости к Дому правительства. Они скандируют: «Уходи!» Силовики в ситуацию не вмешиваются.
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