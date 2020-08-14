Белорусский СК возбудил дела из-за беспорядков под Брестом

https://static.news.ru/photo/1591e382-de41-11ea-9634-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

В Брестской области местное управление Следственного комитета Белоруссии и возбудило уголовные дела по фактам массовых беспорядков и хулиганства, произошедших 10 августа и ночью 11-го.

В ведомстве отметили, что имели место случаи применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Кроме того, участниками беспорядков было повреждено имущество на центральных улицах некоторых городов.

Подозреваемыми по уголовным делам стали 99 человек, передаёт ТАСС.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Причиной их стали обнародованные ЦИК республики итоги президентских выборов, согласно которым победу вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе стычек силовиков с протестующими пострадали десятки человек с обеих сторон. Задержаны более шести тысяч демонстрантов. В Бресте сотрудники МВД были вынуждены открыть огонь на поражение по нападавшим, которые были вооружены арматурой.

Как писал NEWS.ru, в Минске многотысячная колонна протестующих вышла на площадь Независимости к Дому правительства. Они скандируют: «Уходи!» Силовики в ситуацию не вмешиваются.