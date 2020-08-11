Белорусский СК будет изымать блокирующие движение машины

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Следственный комитет Белоруссии предупредил, что будет изымать у владельцев автомобили, которые являются орудием преступления. К таковым относятся машины, блокирующие дорожное движение.

Сообщение СК приводит БелТА. В ведомстве уточнили, что изъятие автомобилей, используемых в преступных целях, полностью соответствует уголовно-процессуальному законодательству страны. Машины послужат средством для установления фактических обстоятельств дела, добавили в СК.

Представители комитета также напомнили, что запрещено создавать препятствия движению людей, возводить баррикады и использовать иные методы «для нарушения безопасного функционирования коммуникаций».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Как писал NEWS.ru, 11 августа часть работников Минского электротехнического завода имени Козлова начала забастовку, протестуя против объявленных ЦИК итогов выборов.