Белорусский СК будет изымать блокирующие движение машины

Следственный комитет Белоруссии предупредил, что будет изымать у владельцев автомобили, которые являются орудием преступления. К таковым относятся машины, блокирующие дорожное движение.
Сообщение СК
Представители комитета также напомнили, что запрещено создавать препятствия движению людей, возводить баррикады и использовать иные методы «для нарушения безопасного функционирования коммуникаций».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.
После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.
Как писал NEWS.ru, 11 августа часть работников Минского электротехнического завода имени Козлова начала забастовку, протестуя против объявленных ЦИК итогов выборов.
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