Белорусские журналисты готовят обращение в ООН из-за отключения Интернета

https://static.news.ru/photo/02edbd12-dbaa-11ea-aa55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники СМИ совместно с различными общественными организациями Республики Беларусь готовят обращение в ООН в связи с отключениями Интернета в стране и ограничением прав пользователей Сети. Об этом NEWS.ru сообщил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

Коллеги подготовили и будет совместное обращение с рядом белорусских организаций в ООН по вопросу ограничения пользователей Интернета в информации. Оно подаётся специальному докладчику по свободе слова в ООН, это специальная процедура имеет возможность экстренного реагирования на вопиющие факты нарушения норм международного права, — сказал Агеев.

По его словам, с 9 августа в Республике Беларусь наблюдаются проблемы с доступом в Интернет. В происходящем общественный деятель винит власти страны.

Ранее мы уже сталкивались с этим: внесудебные, вне правового поля процедуры по блокированию Интернета, как правило, осуществляют белорусские власти. Неделю назад в центре Минска во время агитации к выборам были проблемы с Интернетом, — отмечает Агеев.

Из-за отсутствия Интернета некоторые СМИ, по его словам, делают СМС-рассылки новостей. Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с доступом в онлайн-банкинг, кассовыми аппаратами и службой такси.

Как писал NEWS.ru, во время президентских выборов 9 августа, проходящих на фоне массовых народных протестов против фальсификаций итогов голосования, в Белоруссии началось организованное ограничение доступа в Интернет. Действующий президент страны Александр Лукашенко говорил, что проблемы с доступом в Сеть якобы организованы из-за рубежа. Специалисты в области IT относятся к этим заявлениям скептически.

Проблемы с доступом к Интернету в Белоруссии наблюдались во время выборов президента в 2001, 2006 и 2010 годах, а также во время референдума 2004 года, на которых Лукашенко добился возможности избираться бесконечное количество раз.