Белорусские власти расширили санкции против ЕС

https://static.news.ru/photo/1e6f0228-2cf7-11eb-aa2b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Представители руководства стран Европейского союза будут включены в расширенные санкционные списки Белоруссии, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Такое заявление он сделал по итогам совещания с президентом страны Александром Лукашенко, которое состоялось 17 ноября.

На совещании тоже обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были предприняты европейскими партнёрами где-то неделю назад, — сказал он.

По его словам, под ограничения со стороны Белоруссии попадут как руководители Европейского союза, так и руководство стран — членов ЕС. Выступление министра показал телеканал «Беларусь 1».

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.