Белорусские СМИ вышли без фото из-за ареста фотокорреспондентов

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Ряд белорусских изданий вышли без фотографий на сайтах своих изданий. Таким образом они выступают против ареста фотокорреспондентов изданий Tut.by и «Новый час» Владимира Гридина и Александра Васюковича.



Гридина и Васюковича арестовали накануне на 11 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Они были задержаны 13 сентября в кафе, куда зашли, чтобы передать в издания свои фотографии.



В знак солидарности фотографии с главных страниц своих сайтов убрали Onliner, «Белсат», «Медиазона. Беларусь», «БелаПАН» и другие.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Жертвами задержаний и применения насилия на этих демонстрациях не редко становятся журналисты, в том числе и иностранные, писал NEWS.ru.