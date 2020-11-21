Белорусские силовики задержали больше 300 протестующих

https://static.news.ru/photo/177121f2-2cf4-11eb-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали как минимум 318 человек в ходе воскресной акции, которую организовали против президента страны Александра Лукашенко, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Наибольшее число активистов попали в руки силовиков в Минске, также задерживали людей в Гродно, Бресте, Новополоцке, Пинске, Заславле и Бровлянах. Список схваченных опубликован на сайте центра.

Восьмерых человек увезли из РОВД на скорой, одного из них — после избиения представителями милиции, ещё одного — в бессознательном состоянии. Другому активисту силовики разбили голову при задержании. Также среди задержанных есть несовершеннолетние и 83-летний мужчина.

При этом участникам акции удалось отбить одного из задержанных у силовиков. Инцидент попал на видео.

22 ноября в Минске прошла традиционная воскресная акция протеста, участники которой выступают против объявившего о своей победе на выборах в шестой раз президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики заранее взяли под контроль площади в центре города, где выставили ограждения и припарковали автозаки.

В этот раз горожане изменили формат проведения акций. Теперь протестующие собирались небольшими группами в своих дворах и двигаются на точки сбора. На месте они объединяются в колонны и направляются в центр города, где все колонны должны объединиться.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие с этим не согласны. Они уверены, что результаты сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Участники протестов требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.