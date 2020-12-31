Белорусские силовики в форме Дедов Морозов развезли подарки на танках

https://static.news.ru/photo/e6251616-4b80-11eb-b986-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВоенТВ Беларуси/youtube.com

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что военные страны заступили на боевое дежурство в костюмах Дедов Морозов. Им приказали поздравить жителей страны с Новым годом и вручить белорусам подарки.

Ведомство опубликовало на YouTube видеоролик с построением военных.

На кадрах видно, что солдаты получают приказ поздравить людей с праздником и вручить подарки белорусам. После этого военные с мешками садятся на танки, в БТР, вертолёт и военный самолёт.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии даже в канун Нового года. Как писал NEWS.ru, более 100 человек будут вынуждены встречать 2021 год, находясь под арестом. В общей сложности «на сутках» остаётся 112 человек. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.