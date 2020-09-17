Белорусская оппозиция подготовит санкционный «список Тарайковского»

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Белорусская оппозиция вслед за «списком Колесниковой» подготовит санкционный «список Тарайковского», который будет назван по имени человека, погибшего в ходе протестной акции 10 августа. Об этом сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она отметила, что в список войдут имена и фамилии силовиков, принимавших участие в «милицейском произволе». В этом перечне будут указаны лица, занимавшиеся пытками, незаконными арестами и издевательствами над заключёнными.

По словам Тихановской, белорусская оппозиция уже получила имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей.

Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола, — публикует слова политика Telegram-канал «Пул первой».

Тихановская отметила, что санкционный список передадут Украине, Турции, России, США и странам Евросоюза. Перечень обнарудуют, впоследствии он будет расширяться.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиция в Белоруссии готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирным образом оставит свой пост, сообщила Тихановская.